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Пластиковые окна

Наша компания принимает заказы на изготовление оконных изделий из надежных материалов разных ценовых категорий. У нас можно заказать дешевые окна, а также конструкции из профиля REHAU и VEKA, относящегося к бюджетному, среднему или премиальному ценовому сегменту.

   Мы являемся официальным дилером этих брендов в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Окна, изготовленные нашими мастерами, отличаются повышенной прочностью, долговечностью и высоким качеством сборки.

   При заказе оконных конструкций клиенты в большинстве случаев выбирают однокамерные и двухкамерные стеклопакеты KBE, VEKA, REHAU и Montblanc, которые всегда имеются в наличии.

   Новинка этого сезона – пластиковые теплопакеты DS для окон, имеющие уникальную многокамерную конструкцию и бывающие 4 цветов. Благодаря их повышенным теплоизоляционным характеристикам, готовое остекление надежно сохраняет тепло внутри помещения.

Мы изготавливаем

лидер продаж

СТАНДАРТ 60

стандарт 60
Окна СТАНДАРТ 60

От 4 077 р/м2

Сделать заказ
лидер продаж

СТАНДАРТ 70

стандарт 70
Окна СТАНДАРТ 70

От 4 077 р/м2

Сделать заказ
лидер продаж

BLITZ™

BLITZ
BLITZ™

От 4 077 р/м2

Сделать заказ
лидер продаж

GRAZIO™

GRAZIO
GRAZIO™

От 4 077 р/м2

Сделать заказ
лидер продаж

GRAZIO™

GRAZIO
GRAZIO™

От 4 077 р/м2

Сделать заказ
лидер продаж

GRAZIO™

GRAZIO
GRAZIO™

От 4 077 р/м2

Сделать заказ
лидер продаж

DELIGHT™

DELIGHT
DELIGHT™

От 4 077 р/м2

Сделать заказ
лидер продаж

INTELIO 80™

INTELIO 80
INTELIO 80™

От 4 077 р/м2

Сделать заказ
Одностворчатое
окно(1.12 м²)
окно

10 719 руб./окно.

Цена «под ключ»
17 345 руб.

Размер 800 х 1400 мм
Профиль СТАНДАРТ 60,
3 камеры, 60 мм
Стеклопакет 32 мм
Европейская фурнитура

Двухстворчатое
окно(1.82 м²)​
окно

14  555 руб./окно.

Цена «под ключ»
22 971 руб.

Размер 1300 х 1400 мм
Профиль СТАНДАРТ 60,
3 камеры, 60 мм
Стеклопакет 32 мм
Европейская фурнитура

Трехстворчатое
окно(2.45 м²)
окно

14 486 руб./окно.

Цена «под ключ»
28 512 руб.

Размер 1750 х 1400 мм
Профиль СТАНДАРТ 60,
3 камеры, 60 мм
Стеклопакет 32 мм
Европейская фурнитура

Балконный блок
(2.73 м²)
окно и балконная дверь

21 058 руб./окно.

Цена «под ключ»
33 486 руб.

Размер 1550 х 2150 мм
Профиль СТАНДАРТ 60,
3 камеры, 60 мм
Стеклопакет 32 мм
Европейская фурнитура

Одностворчатое
окно(1.12 м²)
окно

10 719 руб./окно.

Цена «под ключ» 17 345 руб.

Размер 800 х 1400 мм
 Профиль СТАНДАРТ 70, 5 камер, 70 мм
Стеклопакет 40 мм
Европейская фурнитура

Двухстворчатое
окно(1.82 м²)​
окно

14  555 руб./окно.

Цена «под ключ» 22 971 руб.

Размер 1300 х 1400 мм
Профиль СТАНДАРТ 70, 5 камер, 70 мм
Стеклопакет 40 мм
Европейская фурнитура

Трехстворчатое
окно(2.45 м²)
окно

14 486 руб./окно.

Цена «под ключ» 28 512 руб.

Размер 1750 х 1400 мм
 Профиль СТАНДАРТ 70, 5 камер, 70 мм
Стеклопакет 40 мм
Европейская фурнитура

Балконный блок
(2.73 м²)
окно и балконная дверь

21 058 руб./окно.

Цена «под ключ» 33 486 руб.

Размер 1550 х 2150 мм
 Профиль СТАНДАРТ 70, 5 камер, 70 мм
Стеклопакет 40 мм
Европейская фурнитура

Одностворчатое
окно(1.12 м²)
окно

10 719 руб./окно.

Цена «под ключ» 17 345 руб.

Размер 800 х 1400 мм
Профиль BLITZ™, 3 камеры, 60 мм
Стеклопакет 32 мм
Европейская фурнитура

Двухстворчатое
окно(1.82 м²)​
окно

14  555 руб./окно.

Цена «под ключ» 22 971 руб.

Размер 1300 х 1400 мм
Профиль BLITZ™, 3 камеры, 60 мм
Стеклопакет 32 мм
Европейская фурнитура

Трехстворчатое
окно(2.45 м²)
окно

14 486 руб./окно.

Цена «под ключ» 28 512 руб.

Размер 1750 х 1400 мм
Профиль BLITZ™, 3 камеры, 60 мм
Стеклопакет 32 мм
Европейская фурнитура

Балконный блок
(2.73 м²)
окно и балконная дверь

21 058 руб./окно.

Цена «под ключ» 33 486 руб.

Размер 1550 х 2150 мм
Профиль BLITZ™, 3 камеры, 60 мм
Стеклопакет 32 мм
Европейская фурнитура

Одностворчатое
окно(1.12 м²)
окно

10 719 руб./окно.

Цена «под ключ» 17 345 руб.

Размер 800 х 1400 мм
Профиль GRAZIO™, 5 камер, 70 мм
Теплопакет™ 40 мм
Европейская фурнитура

Двухстворчатое
окно(1.82 м²)​
окно

14  555 руб./окно.

Цена «под ключ» 22 971 руб.

Размер 1300 х 1400 мм
Профиль GRAZIO™, 5 камер, 70 мм
Теплопакет™ 40 мм
Европейская фурнитура

Трехстворчатое
окно(2.45 м²)
окно

14 486 руб./окно.

Цена «под ключ» 28 512 руб.

Размер 1750 х 1400 мм
Профиль GRAZIO™, 5 камер, 70 мм
Теплопакет™ 40 мм
Европейская фурнитура

Балконный блок
(2.73 м²)
окно и балконная дверь

21 058 руб./окно.

Цена «под ключ» 33 486 руб.

Размер 1550 х 2150 мм
Профиль GRAZIO™, 5 камер, 70 мм
Теплопакет™ 40 мм
Европейская фурнитура

Одностворчатое
окно(1.12 м²)
окно

10 719 руб./окно.

Цена «под ключ» 17 345 руб.

Размер 800 х 1400 мм
Профиль DELIGHT™, 5 камер, 70 мм
Теплопакет™ 40 мм
Европейская фурнитура

Двухстворчатое
окно(1.82 м²)​
окно

14  555 руб./окно.

Цена «под ключ» 22 971 руб.

Размер 1300 х 1400 мм
Профиль DELIGHT™, 5 камер, 70 мм
Теплопакет™ 40 мм
Европейская фурнитура

Трехстворчатое
окно(2.45 м²)
окно

14 486 руб./окно.

Цена «под ключ» 28 512 руб.

Размер 1750 х 1400 мм
Профиль DELIGHT™, 5 камер, 70 мм
Теплопакет™ 40 мм
Европейская фурнитура

Балконный блок
(2.73 м²)
окно и балконная дверь

21 058 руб./окно.

Цена «под ключ» 33 486 руб.

Размер 1550 х 2150 мм
Профиль DELIGHT™, 5 камер, 70 мм
Теплопакет™ 40 мм
Европейская фурнитура

Одностворчатое
окно(1.12 м²)
окно

10 719 руб./окно.

Цена «под ключ» 17 345 руб.

Размер 800 х 1400 мм
Профиль INTELIO 80™, 6 камер, 80 мм
Теплопакет™ 42 мм
Европейская фурнитура

Двухстворчатое
окно(1.82 м²)​
окно

14  555 руб./окно.

Цена «под ключ» 22 971 руб.

Размер 1300 х 1400 мм
Профиль INTELIO 80™, 6 камер, 80 мм
Теплопакет™ 42 мм
Европейская фурнитура

Трехстворчатое
окно(2.45 м²)
окно

14 486 руб./окно.

Цена «под ключ» 28 512 руб.

Размер 1750 х 1400 мм
Профиль INTELIO 80™, 6 камер, 80 мм
Теплопакет™ 42 мм
Европейская фурнитура

Балконный блок
(2.73 м²)
окно и балконная дверь

21 058 руб./окно.

Цена «под ключ» 33 486 руб.

Размер 1550 х 2150 мм
Профиль INTELIO 80™, 6 камер, 80 мм
Теплопакет™ 42 мм
Европейская фурнитура

Приемущества

Контроль качества

Использование сертифицированных немецких профилей REHAU и VEKA напрямую от производителя

Любой бюджет

Варианты остекления для клиентов с разными финансовыми возможностями: окна «эконом», «стандарт» и элитные.

Сжатые сроки

Изготовление за короткий срок по докризисным ценам – от 2 дней до получения окон и установки

Многолетний опыт

Производство окон более
7 лет по ГОСТ
на собственных мощностях
компании.

Гарантия до 3 лет

На оконные системы и
монтажные работы,
выполненные сотрудниками
компании.

Покупка под ключ

Клиент получает
комплексную услугу: окна изготавливаются, доставляются
и устанавливаются

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Конфигуратор цветных пластиковых окон

Бесплатный замер

Онлайн калькулятор расчета стоимости окон ПВХ

Шаг 1: Выберите тип окна
Step Одностворчатое окно
Step Двустворчатое окно
Step Трехстворчатое окно
Step Балконная дверь
Шаг 2: Выберите конфигурацию окна
Step Глухое окно
Step С поворотно-откидной створкой
Step С поворотно-откидной створкой и фрамугой
Step С поворотно-откидной и глухой створками
Step С поворотно-откидной и поворотной створками
Step Т-образное с поворотно-откидной и глухой створками
Step Т-образное с поворотной и поворотно-откидной створками
Step С поворотно-откидной и двумя глухими створками
Step С поворотно-откидной, глухой и поворотной створками
Step Т-образное с двумя глухими и поворотно-откидной створками
Step Т-образное с поворотной и глухой и поворотно-откидной створками
Step Балконная дверь
Step Штульповая балконная дверь
Step Балконный блок, с глухим окном
Step Балконный блок, с поворотно-откидной створкой
Шаг 3: Укажите ширину и высоту окна
Ширина мм.
X
Высота мм.
Рассчитать
Шаг 4: Результат расчета стоимости
Step
Цена: 0 руб.
Характеристики:
Размер (Ш x В):
Профиль:
VEKA 60 мм, 4 камеры
Стеклопакет:
Однокамерный (4-16-4)
Рассчитать с установкой под ключ

Почему лучше заказать окна у производителя

Компания «Окна Уют» является непосредственным изготовителем светопрозрачных конструкций в Санкт-Петербурге. Оформив заказ на установку окон у нас, вы получите следующие преимущества:

Возможность выбрать профиль из нескольких ценовых сегментов – премиум (REHAU DELIGHT, VEKA 70), стандарт (REHAU BLITZ, VEKA 580) и эконом (KBE, WHS 60).
Изготовление окон из металлопластика любой сложности за 2 рабочих дня.
Гарантия на все оконные изделия и монтажные работы.
Сотрудничество с официальным дилером известных мировых брендов VEKA и REHAU.
Установка пластиковых окон по самым доступным ценам в Санкт-Петербурге. Наши клиенты могут воспользоваться выгодными акционными предложениями или сэкономить с помощью гибкой системы скидок.Чтобы рассчитать примерную стоимость остекления, отправьте заявку с помощью онлайн-калькулятора на официальном сайте нашей компании.

   Окна во всех районах Ленобласти

Менеджеры компании «Окна Уют» принимают заказы от жителей любых районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Наши замерщики бесплатно выезжают во Всеволожск, Волхов, Зеленогорск, Пушкин, Шлиссельбург, Кировск, Сосново, Гатчину, Колпино, Кронштадт, Петергоф, Красное Село, Тосно, Ломоносов, Металлострой, Сосново, Никольское, Отрадное, Сестрорецк, Оредеж, Павловск, Свердлово.

Отзывы о нашей работе

Благодарю мастеров компании «Окна Уют». Профессионально отнеслись к своим обязанностям. Установка окон в детской и на кухне была выполнена очень хорошо. Ребята работали качественно. Весь мусор, который был, убирали сразу. Видно было, что опытные, так как все у них получалось делать. Во время работы вели себя вежливо.
Ольга Николаевна
Ольга Николаевна
Здравствуйте! Я очень довольна. Заказывала установку окон в детский садик. Весь объём выполнили вовремя. Работали, не отрываясь. Мастера старались, делали так, чтобы была хорошая шумоизоляция. Грязи за собой не оставили, так как вовремя убирали. Благодарю!
А. Н. Борщева
А. Н. Борщева
В новую квартиру решили установить окна, вернее, поменять старые. Обратились сюда. Результатом остались полностью удовлетворены. Сделано было всё в установленное время. Тщательно промазывались места, чтобы не возникало сквозняка. Пену наносили аккуратно, не оставляя щелей. Цена устроила.
Ивановы
Ивановы
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