Профильная система
ULTRA 70i
Светопрозрачные конструкции
стали на 25% доступнее!
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премиальные окна REHAU
Thermo по цене Blitz
Пластиковые окна
Наша компания принимает заказы на изготовление оконных изделий из надежных материалов разных ценовых категорий. У нас можно заказать дешевые окна, а также конструкции из профиля REHAU и VEKA, относящегося к бюджетному, среднему или премиальному ценовому сегменту.
Мы являемся официальным дилером этих брендов в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Окна, изготовленные нашими мастерами, отличаются повышенной прочностью, долговечностью и высоким качеством сборки.
При заказе оконных конструкций клиенты в большинстве случаев выбирают однокамерные и двухкамерные стеклопакеты KBE, VEKA, REHAU и Montblanc, которые всегда имеются в наличии.
Новинка этого сезона – пластиковые теплопакеты DS для окон, имеющие уникальную многокамерную конструкцию и бывающие 4 цветов. Благодаря их повышенным теплоизоляционным характеристикам, готовое остекление надежно сохраняет тепло внутри помещения.
Мы изготавливаем
СТАНДАРТ 60
СТАНДАРТ 70
BLITZ™
GRAZIO™
GRAZIO™
GRAZIO™
DELIGHT™
INTELIO 80™
окно(1.12 м²)
10 719 руб./окно.
Цена «под ключ»
17 345 руб.
✓ Размер 800 х 1400 мм
✓ Профиль СТАНДАРТ 60,
3 камеры, 60 мм
✓ Стеклопакет 32 мм
✓ Европейская фурнитура
окно(1.82 м²)
14 555 руб./окно.
Цена «под ключ»
22 971 руб.
✓ Размер 1300 х 1400 мм
✓ Профиль СТАНДАРТ 60,
3 камеры, 60 мм
✓ Стеклопакет 32 мм
✓ Европейская фурнитура
окно(2.45 м²)
14 486 руб./окно.
Цена «под ключ»
28 512 руб.
✓ Размер 1750 х 1400 мм
✓ Профиль СТАНДАРТ 60,
3 камеры, 60 мм
✓ Стеклопакет 32 мм
✓ Европейская фурнитура
(2.73 м²)
21 058 руб./окно.
Цена «под ключ»
33 486 руб.
✓ Размер 1550 х 2150 мм
✓ Профиль СТАНДАРТ 60,
3 камеры, 60 мм
✓ Стеклопакет 32 мм
✓ Европейская фурнитура
окно(1.12 м²)
10 719 руб./окно.
Цена «под ключ» 17 345 руб.
✓ Размер 800 х 1400 мм
✓ Профиль СТАНДАРТ 70, 5 камер, 70 мм
✓ Стеклопакет 40 мм
✓ Европейская фурнитура
окно(1.82 м²)
14 555 руб./окно.
Цена «под ключ» 22 971 руб.
✓ Размер 1300 х 1400 мм
✓ Профиль СТАНДАРТ 70, 5 камер, 70 мм
✓ Стеклопакет 40 мм
✓ Европейская фурнитура
окно(2.45 м²)
14 486 руб./окно.
Цена «под ключ» 28 512 руб.
✓ Размер 1750 х 1400 мм
✓ Профиль СТАНДАРТ 70, 5 камер, 70 мм
✓ Стеклопакет 40 мм
✓ Европейская фурнитура
(2.73 м²)
21 058 руб./окно.
Цена «под ключ» 33 486 руб.
✓ Размер 1550 х 2150 мм
✓ Профиль СТАНДАРТ 70, 5 камер, 70 мм
✓ Стеклопакет 40 мм
✓ Европейская фурнитура
окно(1.12 м²)
10 719 руб./окно.
Цена «под ключ» 17 345 руб.
✓ Размер 800 х 1400 мм
✓ Профиль BLITZ™, 3 камеры, 60 мм
✓ Стеклопакет 32 мм
✓ Европейская фурнитура
окно(1.82 м²)
14 555 руб./окно.
Цена «под ключ» 22 971 руб.
✓ Размер 1300 х 1400 мм
✓ Профиль BLITZ™, 3 камеры, 60 мм
✓ Стеклопакет 32 мм
✓ Европейская фурнитура
окно(2.45 м²)
14 486 руб./окно.
Цена «под ключ» 28 512 руб.
✓ Размер 1750 х 1400 мм
✓ Профиль BLITZ™, 3 камеры, 60 мм
✓ Стеклопакет 32 мм
✓ Европейская фурнитура
(2.73 м²)
21 058 руб./окно.
Цена «под ключ» 33 486 руб.
✓ Размер 1550 х 2150 мм
✓ Профиль BLITZ™, 3 камеры, 60 мм
✓ Стеклопакет 32 мм
✓ Европейская фурнитура
окно(1.12 м²)
10 719 руб./окно.
Цена «под ключ» 17 345 руб.
✓ Размер 800 х 1400 мм
✓ Профиль GRAZIO™, 5 камер, 70 мм
✓ Теплопакет™ 40 мм
✓ Европейская фурнитура
окно(1.82 м²)
14 555 руб./окно.
Цена «под ключ» 22 971 руб.
✓ Размер 1300 х 1400 мм
✓ Профиль GRAZIO™, 5 камер, 70 мм
✓ Теплопакет™ 40 мм
✓ Европейская фурнитура
окно(2.45 м²)
14 486 руб./окно.
Цена «под ключ» 28 512 руб.
✓ Размер 1750 х 1400 мм
✓ Профиль GRAZIO™, 5 камер, 70 мм
✓ Теплопакет™ 40 мм
✓ Европейская фурнитура
(2.73 м²)
21 058 руб./окно.
Цена «под ключ» 33 486 руб.
✓ Размер 1550 х 2150 мм
✓ Профиль GRAZIO™, 5 камер, 70 мм
✓ Теплопакет™ 40 мм
✓ Европейская фурнитура
окно(1.12 м²)
10 719 руб./окно.
Цена «под ключ» 17 345 руб.
✓ Размер 800 х 1400 мм
✓ Профиль DELIGHT™, 5 камер, 70 мм
✓ Теплопакет™ 40 мм
✓ Европейская фурнитура
окно(1.82 м²)
14 555 руб./окно.
Цена «под ключ» 22 971 руб.
✓ Размер 1300 х 1400 мм
✓ Профиль DELIGHT™, 5 камер, 70 мм
✓ Теплопакет™ 40 мм
✓ Европейская фурнитура
окно(2.45 м²)
14 486 руб./окно.
Цена «под ключ» 28 512 руб.
✓ Размер 1750 х 1400 мм
✓ Профиль DELIGHT™, 5 камер, 70 мм
✓ Теплопакет™ 40 мм
✓ Европейская фурнитура
(2.73 м²)
21 058 руб./окно.
Цена «под ключ» 33 486 руб.
✓ Размер 1550 х 2150 мм
✓ Профиль DELIGHT™, 5 камер, 70 мм
✓ Теплопакет™ 40 мм
✓ Европейская фурнитура
окно(1.12 м²)
10 719 руб./окно.
Цена «под ключ» 17 345 руб.
✓ Размер 800 х 1400 мм
✓ Профиль INTELIO 80™, 6 камер, 80 мм
✓ Теплопакет™ 42 мм
✓ Европейская фурнитура
окно(1.82 м²)
14 555 руб./окно.
Цена «под ключ» 22 971 руб.
✓ Размер 1300 х 1400 мм
✓ Профиль INTELIO 80™, 6 камер, 80 мм
✓ Теплопакет™ 42 мм
✓ Европейская фурнитура
окно(2.45 м²)
14 486 руб./окно.
Цена «под ключ» 28 512 руб.
✓ Размер 1750 х 1400 мм
✓ Профиль INTELIO 80™, 6 камер, 80 мм
✓ Теплопакет™ 42 мм
✓ Европейская фурнитура
(2.73 м²)
21 058 руб./окно.
Цена «под ключ» 33 486 руб.
✓ Размер 1550 х 2150 мм
✓ Профиль INTELIO 80™, 6 камер, 80 мм
✓ Теплопакет™ 42 мм
✓ Европейская фурнитура
Приемущества
Контроль качества
Использование сертифицированных немецких профилей REHAU и VEKA напрямую от производителя
Любой бюджет
Варианты остекления для клиентов с разными финансовыми возможностями: окна «эконом», «стандарт» и элитные.
Сжатые сроки
Изготовление за короткий срок по докризисным ценам – от 2 дней до получения окон и установки
Многолетний опыт
7 лет по ГОСТ
на собственных мощностях
компании.
Гарантия до 3 лет
монтажные работы,
выполненные сотрудниками
компании.
Покупка под ключ
комплексную услугу: окна изготавливаются, доставляются
и устанавливаются
100%
=
-20%
-50%
100%
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До конца Акции осталось
Мы занимаемся
Готовые окна с установкой
Конфигуратор цветных пластиковых окон
Онлайн калькулятор расчета стоимости окон ПВХ
Почему лучше заказать окна у производителя
Компания «Окна Уют» является непосредственным изготовителем светопрозрачных конструкций в Санкт-Петербурге. Оформив заказ на установку окон у нас, вы получите следующие преимущества:
Возможность выбрать профиль из нескольких ценовых сегментов – премиум (REHAU DELIGHT, VEKA 70), стандарт (REHAU BLITZ, VEKA 580) и эконом (KBE, WHS 60).
Изготовление окон из металлопластика любой сложности за 2 рабочих дня.
Гарантия на все оконные изделия и монтажные работы.
Сотрудничество с официальным дилером известных мировых брендов VEKA и REHAU.
Установка пластиковых окон по самым доступным ценам в Санкт-Петербурге. Наши клиенты могут воспользоваться выгодными акционными предложениями или сэкономить с помощью гибкой системы скидок.Чтобы рассчитать примерную стоимость остекления, отправьте заявку с помощью онлайн-калькулятора на официальном сайте нашей компании.
Окна во всех районах Ленобласти
Менеджеры компании «Окна Уют» принимают заказы от жителей любых районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Наши замерщики бесплатно выезжают во Всеволожск, Волхов, Зеленогорск, Пушкин, Шлиссельбург, Кировск, Сосново, Гатчину, Колпино, Кронштадт, Петергоф, Красное Село, Тосно, Ломоносов, Металлострой, Сосново, Никольское, Отрадное, Сестрорецк, Оредеж, Павловск, Свердлово.
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