Наша компания принимает заказы на изготовление оконных изделий из надежных материалов разных ценовых категорий. У нас можно заказать дешевые окна, а также конструкции из профиля REHAU и VEKA, относящегося к бюджетному, среднему или премиальному ценовому сегменту.

Мы являемся официальным дилером этих брендов в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Окна, изготовленные нашими мастерами, отличаются повышенной прочностью, долговечностью и высоким качеством сборки.

При заказе оконных конструкций клиенты в большинстве случаев выбирают однокамерные и двухкамерные стеклопакеты KBE, VEKA, REHAU и Montblanc, которые всегда имеются в наличии.

Новинка этого сезона – пластиковые теплопакеты DS для окон, имеющие уникальную многокамерную конструкцию и бывающие 4 цветов. Благодаря их повышенным теплоизоляционным характеристикам, готовое остекление надежно сохраняет тепло внутри помещения.